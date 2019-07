Privatisation informatique, Legault doit reculer

François Legault et ses deux lieutenants clés du dossier de l’informatique gouvernementale, à savoir Éric Caire et Christian Dubé, pensent que la privatisation est « la » solution pour mettre fin au bordel informatique au sein de l’appareil gouvernemental.

Pas sûr. Je les invite à prendre connaissance (et conscience) du bilan (fort partiel) des arnaques suivantes. Le nombre effarant de victimes des vols de données a de quoi soulever les plus grandes craintes envers la nouvelle stratégie informatique du gouvernement caquiste.

Pas plus tard qu’avant-hier, on apprenait que 106 millions de clients, dont 6 millions de Canadiens (dont peut-être 1 million de Québécois), se sont fait voler leurs données personnelles chez Capital One, le 5e plus gros émetteur de cartes de crédit au monde.