Simoneau et Holzner décrochent l’or en duo à Lima

Les nageuses artistiques canadiennes Jacqueline Simoneau et Claudia Holzner ont mis la main sur la médaille d’or en duo, mercredi, aux Jeux panaméricains de Lima, au Pérou. Elles ont ainsi assuré une place au Canada à cette épreuve aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020.

Simoneau, de Montréal, et Holzner, de Calgary, se sont mérité une note de 180,0343 en finale. Elles ont terminé loin devant les Mexicaines, qui se sont classées deuxièmes grâce à un pointage de 174,3661. Les Américaines (170,6698 points) ont complété le podium.

Simoneau et Holzner participeront à la finale de l’épreuve par équipe plus tard en soirée, à Lima. Andrée-Anne Côté, Audrey Joly, Camille Fiola-Dion, Catherine Barrett, Emily Armstrong, Halle Pratt et Rebecca Harrower compléteront l’équipe canadienne.

Une cinquième médaille pour Black

En gymnastique artistique, la Néo-Écossaise Ellie Black (13,566 points) a décroché une cinquième médaille à Lima en remportant l’argent à la poutre. Elle s’est faufilée entre deux Américaines sur le podium, Kara Eaker (15,266 points) et Riley McCusker (13,333 points), qui ont terminé aux premier et au troisième rangs.

De son côté, l’Ontarienne Brooklyn Moors (13,900 points) a décroché la médaille d’or au sol. Elle a terminé devant Eaker (13,800 points) et la Brésilienne Flavia Saraiva (13,766 points). Black (13,433 points) a dû se contenter du quatrième rang.

Du côté masculin, le Québécois René Cournoyer (13,833 points) s’est classé cinquième lors de la finale à la barre fixe. Il a fini tout juste derrière son compatriote Samuel Adam Zakutney (13,966 points). Les Brésiliens Francisco Carlos Barretto (14,566 points) et Arthur Nory Mariano (14,533 points), ainsi que le Cubain Huber Godoy (14,200 points) ont accédé au podium de l’épreuve.

Autres résultats

En équitation, l’Ontarienne Tina Irwin a remporté la médaille d’argent avec Laurencio à l’épreuve individuelle de dressage grâce à une note de 77,780. L’Américaine Sarah Lockman (78,980 points) a décroché la médaille d’or.

En squash, le Montréalais Shawn DeLierre, l’Ontarien Nick Sachvie et l’Albertain Andrew Schnell ont obtenu la médaille de bronze à l’épreuve masculine en équipe après s’être inclinés 2 à 0 en demi-finale contre les Colombiens. Du côté féminin, les Canadiennes affronteront les Américaines dans la finale pour la médaille d’or.

En tir, le Manitobain Curtis Wennberg et l’Albertaine Amanda Chuboda ont obtenu la médaille de bronze à l’épreuve mixte.