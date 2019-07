Un pilote de Delta possiblement ivre arrêté quelques minutes avant le décollage

MINNEAPOLIS – Quelques minutes seulement avant le décollage, un pilote d’avion a été arrêté mardi à l’aéroport de Minneapolis-Saint-Paul, dans le Minnesota, parce qu’il se trouvait possiblement en état d’ébriété.

Le pilote Gabriel Lyle Schroede, 37 ans, de la compagnie aérienne Delta a été arrêté en avant-midi, a rapporté CNN.

Selon le porte-parole de l’aéroport, le pilote aurait quitté la file d’attente pour le contrôle de sécurité de la TSA quand il a vu qu’une deuxième vérification aurait eu lieu. C’est à ce moment qu’il a attiré l’attention du personnel de sécurité.

Il y est retourné un peu plus tard et a réussi à se rendre jusqu’au cockpit de l’appareil, rempli de passagers. Après l’arrestation, les passagers du vol reliant Minneapolis à San Diego ont été forcés de débarquer, avant de pouvoir retourner dans l’appareil un peu plus tard, décollant avec un léger retard.

Quand les officiers l’ont cueilli dans l’avion, il avait en sa possession un contenant d’alcool.

Pour le moment, aucune accusation officielle n’a été déposée, les autorités attendant les résultats des analyses toxicologiques.

La compagnie aérienne a confirmé à CNN qu’elle collabore avec les autorités et a déclaré avoir une des politiques les plus strictes dans l’industrie sur la consommation d’alcool.