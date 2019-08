Une racaille se plaint de la vermine en prison

« Ce n’est pas le Club Med [...] Je pouvais être assis dans mon lit pis je me mettais à brailler pour rien », a soufflé André Michel Boyer, 60 ans, témoignant de ses nombreuses difficultés vécues en prison.

Le sexagénaire s’est reconnu coupable en avril d’homicide involontaire et d’outrage à un cadavre. Domenico Iacono a été tué de 32 coups de couteau après un conflit entre les deux hommes à l’été 2015. Boyer avait aussi tenté de dissimuler l’homicide en cachant la dépouille dans la voiture de sa victime.

Or, Boyer demande à la juge Lyne Décarie de faire preuve de clémence au moment d’imposer sa sentence à cause des conditions à la prison de Bordeaux, où il est depuis septembre 2017 et où il dit vivre un « stress continuel ».