MASSON, Pauline

(née De Serres)



À St-Sauveur le 19 juillet 2019, est décédée à l'âge de 88 ans, Mme Pauline De Serres, épouse de M. Jean-Paul Masson.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles Francine et Monique, ses fils Daniel (Ginette) et Sylvain (Luce), ses petits-enfants Isabelle, Mélanie, Martine, Martin, Alexandre, Marie-Claude et Caroline, sa soeur Simone, ses frères Marcel et Maurice, ses belles-soeurs, neveux et nièces et amis.La famille recevra parents et amis le samedi 3 août prochain de 9h à 12h à l'église St-Édouard au 425 Beaubien est à Montréal. Le service religieux aura lieu à 12h.Prière de ne pas envoyer de fleurs. Les dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC seront appréciés.