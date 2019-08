5 conseils pour tirer profit d'un stage

Gabrielle Brassard-Lecours — 37e AVENUE

Qu'il ait lieu en cours de formation ou en début de carrière, un stage peut s'avérer un tremplin efficace vers un emploi à temps plein dans le secteur choisi... À condition de savoir tirer profit de cette expérience. Nos conseils.

1. Adhérer rapidement aux valeurs de l’entreprise

Tentez de saisir tôt dans votre stage l’esprit et les valeurs de l’entreprise qui vous accueille. Les employeurs cherchent des employés qualifiés et, surtout, qui comprennent la mission et les valeurs de l’entreprise, et qui pourront les incarner par leur travail.

2. Être une valeur ajoutée

À quoi ressemble le succès dans l’entreprise où vous êtes ? Tentez de le comprendre et d’y participer de façon active. Qu’il s’agisse d’organiser l’horaire ou de participer à des réunions, savoir travailler en équipe vous démarquera.

3. Faire le plus de rencontres possible

Le stage est souvent une première plongée dans le domaine professionnel auquel on se destine. C’est souvent dans ce cadre qu’on peut, avant même d’avoir un emploi, commencer à bâtir son réseau. Mais pour cela, il faut être sociable, poser des questions, ne pas hésiter à prendre une pause-café ou un lunch avec les collègues.

4. Prendre des initiatives

Selon la taille et le rythme de l’entreprise dans laquelle a lieu le stage, on a parfois peu le temps de s’occuper de vous. Qu’à cela ne tienne ; montrez que vous êtes autonome, que vous comprenez ce qu’il y a à faire, et proposez des idées qui viennent de vous, plutôt que d’attendre qu’on vous dise quoi faire.

La curiosité est également une qualité importante chez un stagiaire, comme l’explique Philippe Tremblay, l’un des deux gérants de l’espace de co-working La Halte 24-7, qui reçoit plusieurs stagiaires par année. « La curiosité traduit un réel intérêt de la personne envers l’entreprise. Elle pousse également le ou la stagiaire à ne pas se limiter aux tâches demandées et à développer ses connaissances », dit le gestionnaire.

5. Trouver des mentors

Les personnes qui ont plus d’expérience que vous ou que vous admirez pendant votre stage restent parfois longtemps dans votre vie, même si vous quittez l’entreprise. Tâchez, donc, de trouver vos mentors ; ils pourront être votre point de référence pendant votre stage, si vous obtenez un emploi et même pendant une grande partie de votre vie professionnelle. N’hésitez pas à leur poser des questions, à leur demander conseil, à leur faire raconter leur expérience. Côtoyer ce genre de personne est toujours inspirant et utile pour la suite.

« Pour avoir le sentiment d’avoir fait un bon stage, le stagiaire doit baigner dans un environnement qui se rapproche le plus possible de ce qu’il vivra au quotidien quand il sera rendu sur le marché du travail », conclut Philippe Tremblay.