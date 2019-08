BROCHU, Martine



Le 24 juillet, suite à une complication médicale au CHUS (Fleurimont) de Sherbrooke, est décédée Martine Brochu à l'âge de 59 ans.Elle laisse dans le deuil son fils Nicolas (Chloé), sa soeur Danielle (Michel Gendron), ses neveux et nièces, son oncle Guy, ses cousins et cousines et plusieurs amis.Selon ses volontés, il n'y aura ni exposition ni funérailles. Une réunion intime à sa mémoire aura lieu à une date ultérieure où famille et amis seront invités.