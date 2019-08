ROCHETTE, Christiane

(Arsenault)



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de Christiane survenu le 28 juillet à l'âge de 83 ans.Elle laisse dans le deuil son époux Ivan Rochette, ses filles, Lucie et Nathalie ainsi que ses petits-enfants, Amanda, Raoul et Romy; son frère Jacques (Louise) et ses soeurs, Janot et Anna Arsenault.La famille recevra les condoléances au4525 CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉALle vendredi 2 août, de 10h à 13h30; un hommage lui sera rendu à 12h30.Au lieu de fleurs, nous vous invitons à faire un don en son honneur au:Centre de Bénévolat SARPADCôte-des-Neiges et Outremont514-737-2454 ousarpadcdn@sarpad.comNous tenons à témoigner notre gratitude à tout le personnel du Pavillon-Alfred Desrochers de l'Institut de Gériatrie de Montréal pour les soins attentionnés à Christiane et le support à sa famille au cours de la dernière année.