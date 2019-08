Adolescente de 16 ans disparue dans Lanaudière

Une adolescente de 16 ans a été portée disparue jeudi dans la Lanaudière par les autorités.

Kelyane Gauthier Pigeon, de Saint-Thomas, a été aperçue pour la dernière fois le 20 juillet dernier vers 14h, dans cette municipalité située près de Joliette.

«Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité», a fait savoir jeudi la Sûreté du Québec (SQ), par communiqué.

Kelyane Gauthier Pigeon mesure 1,6 m et pèse 77 kg. Elle a les cheveux bruns et blonds et les yeux pers. Elle a des perçages au nez, à la lèvre et au nombril.

«La dernière fois qu’elle a été vue, elle portait une camisole mauve, un short noir avec une ligne blanche et des sandales grises», a précisé la SQ.

Toute personne qui aperçoit cette adolescente peut contacter le 911, et quiconque disposerait d'informations concernant cette disparition peut appeler la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec, au 1 800 659-4264.