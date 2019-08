Agenda du week-end

Les Premiers Vendredis

Photo d’archives

Vendredi, de 16 h à 23 h, c’est le premier vendredi du mois d’août à l’Esplanade du Parc olympique : 45 camions de cuisine de rue. Ce sera aussi très sportif grâce à l’organisation Va donc jouer, dont le porte-parole est Pierre-Yves Lord : boccia, canot kayak, patinage de vitesse, judo, rugby, sports équestres, softball, etc.

S’initier à la pêche

Photo tirée de Facebook

Samedi, de 13 h à 16 h, au parc-nature de l’Île-de-la-Visitation (près de la rue Gingras) et dimanche, de 13 h à 16 h, au parc-nature de la Pointe-aux-Prairies (Notre-Dame Est, entre Beausoleil et la 67e Avenue), petits et grands pourront s’initier à la ­pratique de la pêche : faire des nœuds, ­lancer la ligne à l’eau, connaître la ­biologie des poissons, les ­règlements de la pêche, les lieux ­autorisés pour pêcher sur l’île, les espèces ­comestibles, etc. Cherchez Caravane de la pêche sur Facebook. Quelques équipements seront disponibles, mais apportez le vôtre si vous en avez un.

Gratuit.

Des fouilles archéologiques

Jusqu’au 31 août, c’est le Mois de l’archéologie dans toutes les régions du Québec. Au Musée de Lachine, les dimanches 4, 11 et 18 août, de 14 h à 16 h, les enfants sont invités à simuler des fouilles archéologiques en plein air. Gratuit. À la Maison Nivard-De Saint-Dizier, des fouilles simulées auront également lieu tous les samedis et dimanches du mois d’août, de 11 h à 16 h. Gratuit. ­Plusieurs activités sont prévues, que vous pourrez connaître en consultant le site.

Shakespeare au parc

Photo Studio Baron

Si vous êtes amateur de théâtre et comprenez l’anglais, vous avez jusqu’au 11 août pour voir la pièce Measure for Measure de Shakespeare, qui est présentée par Repercussion Theatre dans les parcs de Montréal. Les représentations : vendredi, 19 h, au cimetière du Mont-Royal (1297, chemin de la Forêt, on y accède par le boul. du Mont-Royal) ; samedi, 19 h, parc Jeanne-Mance (du Parc et Mont-Royal) ; dimanche, 19 h, parc Armand-Bombardier (12640, 25e Avenue). D’autres représentations sont offertes la semaine prochaine dans Ville-Marie, le Plateau Mont-Royal, Dorval et Westmount. Une application disponible sur le site permet d’avoir la traduction française du texte. Contribution volontaire.

Le Festival des arts de Saint-Sauveur

Photo Festival des Arts

Jusqu’à dimanche, le Festival des arts de Saint-Sauveur propose plusieurs spectacles et cours de danse gratuits. Dimanche, de 15 h à 17 h, au parc Molson, on entendra Valerie Ivy Hamelin de la nation micmaque et Madeleine Vézina de la nation anichinabée.