Alouettes: une bonne entrée en la matière pour Jeremiah Johnson

MONTRÉAL | S’il a dû attendre quelques matchs avant de faire ses débuts avec les Alouettes de Montréal, le porteur de ballon Jeremiah Johnson a réussi son entrée contre les Eskimos d’Edmonton, il y a deux semaines.

Parcourant 39 verges en six portées, le vétéran de 32 ans a ainsi secondé William Stanback, qui a lui-même récolté 47 verges en 13 courses. L’entraîneur-chef Khari Jones a indiqué qu’il était heureux de pouvoir compter sur deux porteurs de qualité, mais le ratio de joueurs nationaux et internationaux dictera l’utilisation des deux hommes pour le reste de la saison.

«Nous sommes présentement en bonne posture avec le ratio, a laissé savoir l’instructeur. Si nous pouvons rester dans cette situation, alors nous pourrons réutiliser "JJ". Ce sera une situation à évaluer chaque semaine, dépendamment de notre adversaire et de nos besoins.»

«Lors du dernier match, nous avions besoin des deux [porteurs], et [Johnson] a connu une bonne rencontre.»

Une deuxième association

Ayant dirigé le porteur de ballon lorsqu’il était coordonnateur offensif des Lions de la Colombie-Britannique, en 2016 et 2017, Jones sait à quoi s’attendre.

En 2016, Johnson avait d’ailleurs pris part à 11 matchs, pendant qu’Anthony Allen était partant pour les autres. Le pilote des Alouettes n’exclut pas un partage des tâches entre Johnson et Stanback cette saison, au moins pour permettre aux deux joueurs de se reposer.

«Nous voulions garder [Johnson et Allen] frais, et ça a bien fonctionné. Johnson était l’un de nos meilleurs joueurs en séries cette année-là. Alors nous avons pensé à quelque chose du genre ici, si le besoin s’en fait sentir.»

De l’avis de Jones, les deux hommes ont un style de jeu différent et se complètent bien.

«Johnson est capable de se jeter dans les trous et trouver des ouvertures. Il est encore fort, même si William a un peu plus de force et de vitesse. Il a cette capacité à bouger d’une façon qui est difficile à enseigner.»