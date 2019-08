Auger-Aliassime et Raonic éliminés à Washington

Félix Auger-Aliassime et Milos Raonic ont tous les deux subi l’élimination, jeudi, au tournoi de Washington, en s’inclinant au troisième tour.

Opposé au Croate Marin Cilic, 17e raquette mondiale et sixième tête de série, Auger-Aliassime a été défait en deux manches de 6-3 et 6-4. Le Québécois de 18 ans a subi quatre bris de service, dont trois en première manche.

Cilic a d’ailleurs mis un terme au match après 1 h 26 min de jeu en brisant le service de son adversaire, neuvième favori à Washington en vertu de son 22e rang mondial.

Auger-Aliassime a réussi 10 as et commis 11 doubles fautes. Pour sa part, Cilic a enregistré quatre as et autant de doubles fautes.

En quart de finale, le Croate de 30 ans se mesurera au gagnant du match opposant l’Américain Frances Tiafoe au Russe Daniil Medvedev.

Pour sa part, Raonic a été vaincu en deux manches de 6-4 par l’Allemand Peter Gojowczyk, qui occupe le 122e rang du classement de l’ATP.

L’Ontarien de 28 ans, 20e au monde, a dû faire appel au soigneur au début de la deuxième manche pour traiter des douleurs au bas du dos. Raonic a été brisé à deux reprises au cours de cette rencontre.

Au prochain tour, Gojowczyk affrontera le Britannique Kyle Edmund, 13e favori, qui a éliminé le Français Jo-Wilfried Tsonga au troisième tour.