Avion disparu: les recherches se poursuivent dans le secteur de Senneterre

SENNETERRE | Les recherches se sont poursuivies jeudi pour retrouver un avion qui a disparu en début de semaine dans le secteur de Senneterre, près de Val-d’Or, en Abitibi-Témiscamingue.

Selon l’Aviation royale canadienne (ARC), l’appareil Beechcraft Bonanza avait décollé d’Oshkosh, au Wisconsin, en début d'après-midi lundi et aurait disparu des radars près de Senneterre, en Abitibi-Témiscamingue. Il se dirigeait à Danbury, au Connecticut, une destination située beaucoup plus au sud, et devait s’y poser lundi, vers 23 h 30, avec une seule personne à bord.

Une centaine de personnes de différentes organisations sont mobilisées depuis mercredi pour retrouver l’appareil. Jeudi après-midi, d’après les informations de l’ARC, deux de ses avions de type CC-130H Hercules et trois de ses hélicoptères CH-146 Griffon ont poursuivi l’opération de recherche et de sauvetage au nord-est de la municipalité de Senneterre.

Un hélicoptère de la Garde côtière canadienne et un hélicoptère de la Sûreté du Québec font également partie de l’opération, de même que cinq aéronefs du Sauvetage et recherche aériens du Québec (SERABEC).

«Nous continuons à rechercher un signal de détresse d’urgence. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous n'avons peut-être pas entendu de signal lors de nos recherches», a indiqué dans un courriel le capitaine Trevor Reid.