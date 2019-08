Disparition d’une femme de 48 ans à Montréal

MONTRÉAL | Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) demande l’aide du public afin de retrouver Geneviève Labbé, 48 ans, qui n’a pas été revue depuis le 23 juillet dernier.

Selon le SPVM, Geneviève Labbé a quitté tôt le matin, cette journée-là, sa résidence familiale de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie.

Elle a pour «habitude de se promener dans les rues, les parcs et les commerces du quartier situé entre les rues Saint-Michel, Beaubien, Saint-Denis et Jean-Talon», a indiqué le SPVM, dans son avis de disparition.

«Les enquêteurs craignent pour sa santé et sa sécurité, car Mme Labbé a déjà tenu des propos inquiétants dans le passé. Elle n’a pas d’argent, ni carte avec elle et aucun effet personnel», a-t-on aussi précisé.

Geneviève Labbé mesure 5' 4'' (163 cm), pèse environ 115 lb (52 kg), a les cheveux châtains et les yeux bleus. Au moment de sa disparition, elle portait un chandail en coton noir à manches courtes avec les inscriptions «NYC» en paillettes, des culottes courtes kaki, des sandales noires et un petit sac noir.

Toute personne ayant de l’information concernant cette disparition peut la communiquer en composant le 911, en se rendant à son poste de quartier ou en la transmettant de façon anonyme et confidentielle à Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou en ligne (https://www.infocrimemontreal.ca/faire-un-signalement).