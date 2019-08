Fuite record: Capital One informera ses clients... la semaine prochaine

Les détenteurs de carte de crédit Capital One, Costco et HBC devront être patients : ce n’est que la semaine prochaine que l’entreprise américaine communiquera avec les millions de Canadiens touchés par la fuite record de renseignements personnels.

«En date du 31 juillet, nous n’avions averti aucun Canadien touché. Nous commencerons à avertir [c]es personnes la semaine prochaine par courriel ou par lettre. Nous ne téléphonerons pas et n’enverrons pas de message texte au sujet de cet incident», a prévenu l’entreprise, jeudi.

Capital One dit travailler avec le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada et le FBI «pour protéger les personnes touchées». L’émetteur de cartes offrira à toutes les personnes touchées des services de surveillance du crédit et une assurance contre le vol d’identité.

Environ 6 millions de personnes au Canada et quelque 100 millions d’Américains sont touchés. Pour les clients canadiens, près d'un million de numéros d'assurance ont été piratés, précise Capital One. Les renseignements disséminés sont ceux fournis au moment de faire une demande de cartes de crédit de 2005 au début de 2019.

La banque, qui dit avoir colmaté la brèche le 19 juillet, croit que le piratage a eu lieu entre le 12 mars et le 17 juillet derniers. La voleuse supposée serait une Américaine du nom de Paige Thompson, 33 ans. Surnommée Erratic, elle vit à Seattle, où elle a été arrêtée lundi par le FBI.