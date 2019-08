La Fondation de la Place des Arts a présenté la neuvième édition de son événement-bénéfice annuel Grande Première des futures étoiles, au Théâtre Maisonneuve, qui a permis de recueillir la somme de 575 000 $.

Photo Andrée Lanthier

Le comité organisateur était composé de Sandra Chartrand, Fondation Sandra et Alain Bouchard, Jacques Marchand, Réseau LCI Éducation, et Sylvie Chagnon, Lallemand, ainsi qu’à l’arrière-plan Louise Sicuro, Culture pour tous, Normand Laprise, Restaurant Toqué!, Catherine Samson, Caisse de dépôt et placement du Québec, Amélie Fortier-Cyr, L’Oréal, Barbara Seal, Frédérique Cardinal, Fondation de la Place des Arts.

Normand Laprise, Restaurant Toqué!, est en compagnie de Marie-Christine Tremblay, des coprésidents du comité organisateur, Jacques Marchand, Réseau LCI Éducation, Sandra Chartrand, Fondation Sandra et Alain Bouchard, et Sylvie Chagnon, Lallemand.

Depuis sa création, la Grande Première des futures étoiles a permis à la Fondation de la Place des Arts de recueillir près de 3,8 M$. Le directeur artistique de la soirée, Alexandra Da Costa, entourée de la coprésidente du comité organisateur, Sylvie Chagnon, Lallemand, et de sa conjointe Martine Cardinal.

Le cocktail dînatoire a été orchestré par le chef du Restaurant Toqué!. Dans l’ordre habituel, on aperçoit Amélie Mathieu, Jérémie Massé-Moisan, Gabriel Bisson, Normand Laprise, chef propriétaire, Philippe Walsh et Christine Lamarche, propriétaire.

La soirée s’est déroulée sous la direction artistique d’Alexandre Da Costa avec la mise en scène de Joël Legendre. Lise Boisvert est en compagnie de Jean-Marc Arbaud, Michèle Boisvert, déléguée générale du Québec à Paris, et Claude Cormier, architecte paysagiste.

Brendon O’Reilly, Michael Morganti, Idrees Baksh, Jean-Philippe Noël et Marc Larente font partie des membres de l’équipe du Groupe Larente Baksh & Associés de la Gestion de Patrimoine TD, bienfaiteur majeur de l’événement.