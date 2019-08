Je sors, je reste

Coup de cœur

WEB : Fabuleuses X Sarahmée

Photo courtoisie

La rappeuse Sarahmée signe la chanson thème du prochain long métrage Fabuleuses réalisé par Mélanie Charbonneau, qui sortira en salle le 21 août prochain. La chanteuse offre un vidéoclip qui a été entièrement tourné avec un iPhone. Avec audace, dynamisme et une musique, disons-le, fabuleuse, la reine du hip-hop québécois nous donne le goût de nous déhancher et de danser entre filles! Les images très colorées sont le fruit du travail de Mélanie Charbonneau et de Juliette Gosselin, l’une des comédiennes en vedette du film. *Disponible dès maintenant sur youtube.com

Je sors

COMÉDIE MUSICALE

Amsterdam

Photo courtoisie

Pour ceux qui aiment les chansons de Jacques Brel, rendez-vous au TNM, où la comédie musicale Amsterdam revisite les grands succès du monument de la chanson française. Cette création de Mélissa Cardona nous raconte l’histoire de Jef, Clara, Madeleine, Casanova, Fanette et Jacques, des amis qui travaillent à la cartonnerie Vanneste & Brel à Bruxelles, à la fin des années 40. Dans ce monde d’ouvrier et gris, ensemble, ils se plaisent à inventer des histoires sur les gens plus fortunés. C’est alors que Jacques s’inspire de leurs récits pour écrire un spectacle qu’il met sur pied. Par miracle, l’arrivée d’un imprésario pourrait tout changer. * Ce soir à 20h au Théâtre du Nouveau Monde – 84 Rue Sainte-Catherine Ouest

FESTIVAL

Festival Atmosph’air

Photo courtoisie

C’est votre dernière chance de participer à la dixième édition d’Atmosph’air sur la Plaza Saint-Hubert, qui présentera des concerts gratuits et de promotions alléchantes offertes par les commerçants! Ne manquez pas ce soir et demain, les prestations du groupe Bourbon, Bleu Jeans Bleu et Dominique Fils-Aimé. *Ce soir et demain à 17h à la Plaza Saint-Hubert – De Bellechasse à Jean-Talon

MUSIQUE

Escapades musicales

Photo courtoisie

Tous les samedis, des artistes d’ici et d’ailleurs livreront des performances gratuites à ciel ouvert. Demain, le groupe montréalais The Hurt offrira un spectacle haut en couleur et en chants gospel. De plus, le chanteur haïtien Wesli Wesli vous fera découvrir ses racines antillaises au gré des rythmes d’afrobeats, de reggae, de rock et de rara haïtien. *Demain à partir de 13h30 et 16h au Quartier Dix30 - 9160 boulevard Rome, Brossard

CONCERT

Une soirée avec Michael Bublé

Photo courtoisie

Vous connaissez les chansons When I Fall In Love, Forever Now, Unforgettable ou encore I Only Have Eyes for You? Il s’agit effectivement des succès du célèbre crooner Michael Bublé. Après une longue absence, pour avoir consacré beaucoup de temps à sa famille, le chanteur canadien est de retour avec la tournée canadienne Une soirée avec Michael Bublé qui se conclut ce soir à Montréal. *Ce soir à 20h au Centre Bell – 1909 Avenue des Canadiens-de-Montréal

CINÉMA

Les Crevettes Pailletées

Photo courtoisie

Les Crevettes Pailletées est le premier long-métrage réalisé en duo par Cédric Le Gallo et Maxime Govare. Les réalisateurs se sont inspirés de la véritable équipe de water-polo gay de Cédric Le Gallo. L’histoire relate donc la participation de l’équipe Les Crevettes Pailletées aux Gay Games en Croatie. Mathias Le Goff, vice-champion du monde de natation, est choisi comme entraîneur de l’équipe. Ce dernier découvrira un tout autre univers qui bousculera tous ses repères et lui permettra de revoir ses priorités dans la vie. *En salle le 2 août

Je reste

DVD

L’intrus

Photo courtoisie

Ce suspense met en vedette les acteurs Micheal Ealy et Meagan Good. Ils y jouent les rôles du couple Scott et Annie qui viennent de trouver la maison de leur rêve, en Californie. Toutefois, le propriétaire Charlie, interprété par l’acteur Dennis Quaid, y est très attaché, mais accepte de la leur vendre pour rejoindre sa fille en Floride. Leur bonheur est de courte durée, car Charlie multiplie sans cesse les visites inattendues et devient rapidement envahissant... *Sorti le 30 juillet

ROMAN

Le livre des choses cachées

Photo courtoisie

Ayant gagné le prix littéraire Douglas Kennedy du meilleur thriller étranger, ce roman nous plonge dans l’univers mystérieux des quatre amis d’enfance Fabio, Tony, Mauro et Art. Une fois par an, le quatuor se réunit dans le village dans le Sud de l’Italie, mais cette année Art n’y est pas. Ce dernier a disparu, encore une fois. Les trois autres amis se souviennent de sa première disparition, il y a 22 ans, dans une forêt d’oliviers. Personne n’avait su ce qui s’était passé à l’époque. *Sorti le 29 mai

TÉLÉ

Charles Manson : son témoignage

Photo courtoisie

Le meurtrier en série Charles Manson se dévoile. Dans ce documentaire-choc, le réalisateur James Buddy Day a rassemblé quelques témoignages de ce dernier, avant sa mort, en novembre 2017. Dans ces entrevues téléphoniques, le sombre personnage décortique ses crimes les plus sordides commis par lui et ses disciples, à la fin des années 60. *Dimanche soir à 21h à Canal D