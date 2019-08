Le fédéral verse 22,5 millions $ à un projet pour atténuer les inondations à Gatineau

GATINEAU | Le gouvernement fédéral et la Ville de Gatineau ont annoncé jeudi qu’ils financeront conjointement un projet visant à réduire les risques d’inondations causées par des pluies diluviennes.

Le projet vise à augmenter la capacité de rétention du bassin versant de Wabassee, dans le secteur du Lac-Beauchamp.

«La capacité de ce bassin est limitée et, lors de précipitations intenses ou rapides comme on en connaît de plus en plus, des résidences, des commerces, des parcs, des sentiers et des routes sont touchés par son débordement», a déclaré par communiqué le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin pour expliquer l’importance de ce projet.

Ottawa injecte 22, 5 millions $ et la Ville de Gatineau, plus de 33, 7 millions $.

«Le financement conjoint annoncé [...] permettra de réaliser l’ensemble des besoins d’infrastructures dans le bassin versant du Ruisseau Wabassee afin de faire face aux pluies abondantes, a ajouté M. Pedneaud-Jobin. Les citoyens du secteur seront ainsi mieux protégés.»

Le projet prévoit l'aménagement d’une zone de rétention des eaux pluviales et le remplacement partiel de canalisation par des fossés.

On estime que ces modifications permettront de mieux protéger des pluies diluviennes plus de 12 500 personnes ainsi que de diminuer de plus de 90% le nombre de résidents n’ayant pas accès à des services essentiels durant des inondations.