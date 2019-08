Les coups de cœur de Michel Dorion

Figure incontournable du monde des drags et de la communauté LGBTQ à Montréal, Michel Dorion célèbre déjà ses 31 ans de carrière sur scène. Durant les festivités de Fierté Montréal, il animera la semaine prochaine le plus grand spectacle de drag-queens en ville. Né à Montréal, le célèbre personnificateur nous dévoile ses endroits préférés en ville qui mélangent le glam et le rétro.

LE RESTAURANT PRÉFÉRÉ ?

Le Pavillon. C’est situé sur la rue Sainte-Catherine. C’est tenu par des jeunes gens. C’est un beau restaurant simple au décor épuré. J’y vais de façon régulière. Mon plat préféré est un mijoté de morue. Sur la carte, j’aime aussi leurs succulentes croquettes de maïs et leurs tartares. Les plats sont préparés à partir de produits québécois et c’est vraiment bon ! C’est vraiment mon petit resto de quartier préféré.

L’ENDROIT OÙ PRENDRE UN VERRE ?

Photo Instagram, @casinomontreal C’est nono, mais j’aime prendre un verre au Casino, lorsque je peux me le permettre. Il y a toujours des petits bands et voir des spectacles, c’est mon dada ! Cela me sort de la routine des bars du centre-ville. C’est très animé. Je crois que le Casino essaie de rajeunir son image avec des thématiques différentes et je trouve que c’est divertissant. Je vais aussi prêcher pour ma paroisse, car je suis copropriétaire d’un petit bar qui s’appelle Le Cocktail. C’est situé également sur la rue Sainte-Catherine.

L’ADRESSE SECRÈTE À DÉCOUVRIR ?

Photo Instagram, @aux33tours Aux 33 tours sur l’avenue Mont-Royal. Je suis un fou des vinyles. Avec mon meilleur ami, on rachète toutes les rééditions de vinyles. C’est revenu à la mode et je cours toutes les brocantes et tous les marchés aux puces pour m’acheter de vieux vinyles. J’adore ça ! J’aime écouter le petit bruit de popcorn !

L’ADRESSE LA PLUS GLAM À MONTRÉAL ?

Photo Instagram, @fairmontqueene Oh, mon Dieu, il y en a plusieurs. Le Fairmont Le Reine Elizabeth rénové, c’est vraiment wow ! Le Mount Stephen aussi ! Je dirais également le Holt Renfrew, qui est l’adresse par excellence pour du magasinage ! Je n’ai pas un sou pour y acheter quoi que ce soit, mais c’est toujours amusant de faire semblant ! Comme je dis toujours, je suis un influenceur que personne ne connaît !

L’ÉVÉNEMENT CULTUREL LE PLUS COURU À MONTRÉAL ?

Photo d'archives, Agence QMII Le festival Fierté Montréal. C’est l’un des festivals qui propose le plus de spectacles gratuits, durant 11 jours. C’est le festival qui a aussi le plus grand spectacle de drag-queens. J’anime et je performe, le 10 août prochain, le show Illusions avec 191 personnes en backstage, pour une durée de trois heures, à la place Émilie-Gamelin. C’est gratuit et ouvert au public ! Depuis 2008, je participe toutes les années à Fierté Montréal et j’organise toujours un gros spectacle pour les drags.

LE PLUS BEAU SOUVENIR DE LA MÉTROPOLE ?

C’est d’être né à Montréal. Je suis un vrai de vrai Montréalais. Je ne voudrais pas déménager de Montréal. Je trouve que les gens ici sont ouverts. Toute ma vie est à Montréal et je m’y sens tellement bien. Je garde simplement ça en souvenir !

UN MOT POUR DÉCRIRE MONTRÉAL ?