Mauvais présage pour Raonic?

WASHINGTON | À l’instar de son compatriote Félix Auger-Aliassime, Milos Raonic s’est fait montrer la porte de sortie jeudi au troisième tour du tournoi de Washington.

Le meilleur joueur de tennis au Canada (classé 20e au monde) s’est incliné en deux manches identiques de 6-4 face à l’Allemand Peter Gojowczyk (122e à l’ATP).

Raonic, âgé de 28 ans, a fait appel à un soigneur sur le terrain alors qu’il menait 2 à 1 en deuxième manche. Pendant une bonne dizaine de minutes, il a subi des traitements pour soigner son dos.

Un dos qui lui cause des ennuis depuis un bon bout de temps.

La fatigue

« Ce n’est pas une source d’inquiétude pour moi, a indiqué Raonic. Aucun spécialiste ne m’a dit jusqu’ici que c’était sérieux. Je pense plutôt que c’est la fatigue qui est la cause de mes malaises. J’ai subi d’autres traitements après mon match, ça m’a fait le plus grand bien. »

L’Ontarien n’a pas su exploiter son puissant service, ne réussissant que sept as, soit seulement un de plus que son rival.

« Je n’ai pas bien joué, a-t-il reconnu. Et mon service n’est pas aussi efficace que d’habitude. »

Escale importante

Raonic doit arriver vendredi à Montréal pour participer à la Coupe Rogers qui s’amorce lundi.

« J’ai toujours dit que c’était l’une des escales les plus importantes inscrites à mon calendrier, a-t-il souligné. Cet événement est pour moi comme un tournoi majeur.

Je veux toujours bien faire devant mon public, que ce soit à Montréal ou à Toronto, même si je n’y ai pas toujours obtenu le succès espéré. »

Victoire en double

Il ne reste plus qu’un seul représentant de l’unifolié à Washington et sa victoire jeudi lui permet de poursuivre sa route.

En double, la Canadienne Sharon Fichman et sa partenaire britannique, Noami Broady, ont uni leurs efforts pour vaincre leurs rivales indonésiennes, Jessy Rompies et Beatrice Gumulya, en trois manches de 6-7 (5), 6-1 et 10-5.

En demi-finale, elles affronteront les troisièmes têtes de série, la Russe Anna Blinkova et la Japonaise Miyu Kato, tombeuses d’Eugenie Bouchard et de l’Américaine Sofia Kenin, mardi.