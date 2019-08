Max Verstappen dans une classe à part sous la pluie

En Formule 1, il n’y a rien comme une averse pour chambouler l’ordre des choses et ajouter du piment à une course. C’est précisément ce qui s’est passé lors du Grand Prix de Formule 1 d’Allemagne, qui a été marqué par des conditions météorologiques changeantes.

Erreurs de pilotage, neutralisations et paris sur la stratégie: l’épreuve allemande a été bouleversée à de nombreuses reprises et a offert aux spectateurs un spectacle de qualité rempli de surprises du début à la fin.

Voici donc l’état des forces des pilotes de F1 mis à jour après l’étape en Allemagne. Pour établir ce classement, les performances des pilotes au cours des trois plus récents Grands Prix sont prises en compte.

1. Max Verstappen, Red Bull (3e lors du dernier classement)

Lorsque la pluie se met de la partie, Verstappen devient un candidat légitime à la victoire. À de nombreuses reprises, dont lors du Grand Prix du Brésil l’année passée, il a montré son grand savoir-faire sur une piste détrempée.

Malgré un tête-à-queue, Verstappen a signé une septième victoire en carrière, et ce, malgré un très mauvais départ.

2. Carlos Sainz fils, McLaren (4e)

Carlos Sainz fils a terminé cinquième. Il aurait assurément offert un premier podium depuis le Grand Prix d’Australie en 2014 à McLaren s’il avait chaussé les pneus secs plus tôt.

3. Lando Norris, McLaren (1er)

Après deux performances mémorables au Royaume-Uni et en Autriche, Lando Norris a vécu un calvaire en Allemagne.

Incapable de faire un bon tour en qualifications, il a dû se contenter du 16e échelon sur la grille de départ. Son équipe et lui ont eu le temps de prendre une mauvaise décision stratégique en début de course avant qu’un pépin ne fasse perdre de la puissance à la recrue. Il a finalement abandonné.

4. Kimi Raikkonen, Alfa Romeo (6e)

Auteur du cinquième chrono en qualifications, Kimi Raikkonen a profité du très mauvais départ des Red Bull devant lui pour rouler en troisième place. En bon vétéran, il a ensuite évité les ennuis pour voir le fil d’arrivée en septième position. Il a finalement été disqualifié des infractions liées à l'utilisation de l'embrayage au départ, ce qui n'enlève rien à son excellent rythme en course.

5. Alexander Albon, Toro Rosso (9e)

Alexander Albon roulait légitimement en quatrième position dans cette course avant que les nombreux accidents ne viennent chambouler les choses.

Pilotant une monoplace de F1 sur une piste détrempée pour une toute première fois, le Thaïlandais ne s’est pas laissé décourager par les nombreux changements de position lors des différentes valses d’arrêts provoquées par les neutralisations.

Il a terminé sixième, non sans avoir livré une bataille avec Lewis Hamilton en deuxième partie d’épreuve.

6. Charles Leclerc, Ferrari (2e)

Parti 10e en raison d’un pépin mécanique en qualifications, Charles Leclerc a rapidement amorcé une remontée vers l’avant du peloton. Il est toutefois parti à la faute au 28e tour au tout dernier virage. Il roulait deuxième à ce moment, et il n'a pas été en mesure de continuer.

Il n’est d’ailleurs pas le seul à avoir effectué un passage dans la zone de dégagement à cet endroit. Nico Hulkenberg et Valtteri Bottas y ont abandonné, tandis que Lewis Hamilton est parvenu à réintégrer les limites de la piste après une erreur.

7. Sebastian Vettel, Ferrari (ND)

Partant de la 20e et dernière position, le favori local a fait son chemin jusqu’en deuxième place. Il a réussi à éviter les pièges, contrairement à l’édition 2018 de la course, lorsqu’il avait effectué une sortie de piste pour s’embourber dans le gravier au moment où il menait la course.

8. Valtteri Bottas, Mercedes (5e)

Bottas était à la chasse derrière Lance Stroll pour lui arracher la troisième place lorsqu’il a perdu le contrôle de sa voiture. Enlisé dans le gravier, il a dû abandonner, lui qui représentait à ce moment le seul espoir de Mercedes pour décrocher un podium à l’occasion des célébrations du 125e de la marque allemande en course automobile.

9. Daniel Ricciardo, Renault (8e)

Daniel Ricciardo a été sèchement battu par son coéquipier Hulkenberg en qualifications. Il a pris le départ du 13e échelon pendant que «Hulk» était neuvième sur la grille.

Compte tenu des conditions, l’Australien aurait pu tout de même décrocher un bon résultat. Un ennui avec son bloc motopropulseur l’a toutefois contraint à l’abandon.

10. Daniil Kvyat, Toro Rosso (10e)

Après Lance Stroll, Daniil Kvyat a été le deuxième pilote à faire le pari des gommes pour chaussée sèche après l’avant-dernière intervention de la voiture de sécurité. Il est ainsi passé de l’arrière du peloton à la deuxième place en quelques secondes lorsque tous les autres pilotes l’ont imité.

Kvyat a ainsi signé le deuxième podium de l’histoire de l’écurie Toro Rosso, le premier depuis le Grand Prix d’Italie en 2008, lorsque Vettel avait triomphé.