Mêlée générale : les sanctions tombent pour les Reds et les Pirates

Huit suspensions ont été décernées par le baseball majeur à la suite de la bagarre générale qui a eu lieu entre les Pirates de Pittsburgh et les Reds, mercredi soir, lors du troisième et dernier match de la série entre les deux formations tenu à Cincinnati.

Les gérants des deux équipes ainsi que six joueurs, trois de part et d’autre, ont été suspendus et ont reçu des amendes dont les montants n’ont pas été divulgués pour leur implication dans l’incident.

La mêlée a éclaté au début de la neuvième manche lorsque les Pirates menaient 11 à 3. Certains gestes posés précédemment ont contribué à semer l’animosité entre les joueurs des deux camps et ont été sanctionnés par la ligue.

D’abord, le lanceur des Pirates Keone Kela purgera une suspension de 10 matchs pour avoir lancé intentionnellement une balle près de la tête de Derek Dietrich à la fin de la septième manche et pour avoir été l’un des instigateurs de la bagarre générale.

Le lanceur des Reds Amir Garrett a reçu huit matchs de suspension pour son rôle d’instigateur et pour avoir donné un coup de poing.

Le joueur d’avant-champ des Pirates Jose Osuna a été suspendu pour cinq duels pour avoir posé des gestes agressifs et inappropriés en neuvième manche.

Les lanceurs Jared Hughes (Reds) et Kyle Crick (Pirates), ainsi que le voltigeur Yasiel Puig (Reds) devront quant à eux rater trois parties.

Le gérant des Reds, David Bell, a écopé de six matchs de suspension notamment pour être retourné sur le terrain après avoir été expulsé. Son vis-à-vis des Pirates, Clint Hurdle, manquera deux rencontres.