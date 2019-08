Nourriture à Osheaga: rien à envier à Coachella

MONTRÉAL | Les artistes de passage à Osheaga auront encore une fois un festin gargantuesque à se mettre sous la dent ce week-end, un buffet qui n’a rien à envier aux Coachella et autres rassemblements d’envergure ailleurs dans le monde, assure le chef Chuck Hughes.

«On va manger pas mal de tout», souffle Hughes, principal artisan de cette alléchante orgie culinaire avec son collègue Danny Smiles.

Depuis 10 ans, c’est lui qui élabore le menu de ce village gastronomique éphémère connu sous le nom d’«Artist World», et qui s’assure de répondre aux exigences parfois extravagantes des têtes d’affiche d’Osheaga. En utilisant, autant que possible, des produits locaux.

Habitué et maintenant en mesure de répondre aux besoins de tout un chacun avant même qu’arrivent les demandes, Hughes prévoit «toutes les pizzas possibles au monde», un «taco-bar», une station de pâtes fraîches, une section «déjeuner all day», un bar à salades et à crudités, une épluchette de blé d’Inde, du homard, du crabe, des huîtres, un barbecue de 20 pieds où marinent côtes levées et saumon fumé maison, un coin «deli végétalien» particulièrement gourmand et une gamme complète de cafés.

Les dents sucrées ne seront pas en reste, avec des biscuits au Nutella, des biscottis, une variété de tartes et de crèmes glacées, du sucre à la crème et même de la tire d’érable.

«Ça étonne toujours les Québécois, mais pour les gens de l’extérieur, la tire d’érable, c’est bon n’importe quand, pas seulement au printemps», indique Chuck Hughes

«Party» de l’année

Chuck Hughes tient à maintenir la réputation enviable que le volet bouffe d’Osheaga a acquise grâce à lui au fil des ans.

«Le contrat n’est pas juste de nourrir le monde avec des sandwichs, insiste-t-il. On fait partie de l’événement, on s’assure que les artistes se rappellent de Montréal et qu’ils veulent revenir. Et, en général, c’est pas mal toujours ça.»

«J’ai fait le tour des festivals. Je suis allé voir Coachella. Là-bas, c’est immense, on ne peut pas comparer. Mais les artistes, Snoop Dogg, Cardi B, nomme-les tous, ils ont le droit d’aller au traiteur une seule fois. Ils ne peuvent pas repasser, et c’est de la bouffe congelée. Ce n’est pas mauvais, ce n’est pas un reproche que je fais aux autres festivals, mais on n’a peut-être pas la même commande. Nous, on n’a pas seulement le mandat de nourrir les artistes, on doit faire partie de l’événement en nourrissant les artistes. C’est devenu le "party" de l’année!»

Une cinquantaine de personnes, principalement des employés de ses restaurants Garde-Manger et Le Bremner, s’activent sous les ordres de Chuck Hughes pendant le mois et demi de l’été que durent les festivals d’evenko (dont Heavy Montréal et Osheaga) pour combler les papilles gustatives des vedettes internationales invitées aux événements.

Hughes ne cache pas que les conditions de travail ne sont pas nécessairement faciles sous les tentes de l’«Artist World», ses troupes et lui étant à la merci des caprices de Dame Nature. Mais «ça fait partie de l’expérience», reconnaît-il.

«Même dans le meilleur des mondes, on s’organise le mieux possible, mais il y a toujours quelque chose qui va flancher. L’électricité, l’eau, les tentes, la musique... Ça n’a pas d’allure!»

3000 bouches à nourrir

C’est grâce à son «ancienne vie» de préposé de tournée («roadie») pour différents groupes québécois (dont Reset, ancêtre de Simple Plan), il y a une vingtaine d’années, que Chuck Hughes s’est retrouvé aux fourneaux d’Osheaga, il y a 10 ans.

Les pilons de poulet à la sauce soya, sauce sriracha et sirop d’érable qu’il mitonnait alors à ses collègues musiciens et techniciens ont acquis une notoriété telle, dans le milieu de la musique, qu’on l’a invité de plus en plus souvent à popoter pour des rassemblements de plus en plus importants, jusqu’à ce qu’evenko le recrute pour Osheaga et ses autres rendez-vous estivaux.

À l’époque, il nourrissait de 50 à 60 personnes par jour. Aujourd’hui, il en sustente plus de 3000 dans une journée, l’ampleur de son banquet ayant grandi au même rythme que le festival.

«Chaque année, c’est un endroit différent et c’est toujours à recommencer, glisse Chuck Hughes. On n’a jamais la même infrastructure. Les équipes changent constamment. Donc, ça fait 10 ans que je le fais, mais c’est comme si c’était la première année!»

La 14e édition d’Osheaga se tiendra ce week-end, du 2 au 4 août, au parc Jean-Drapeau.