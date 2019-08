Partez camper dans ces nouvelles cabanes pointues au cœur des Laurentides

Envie d’un petit séjour de camping confo? Il existe une nouvelle option pour vous: les «pignons des bois» du Camping du Domaine Lausanne, dans les Laurentides.

Après les cabanes flottantes et plusieurs autres types de prêt-à-camper, ce vaste camping de Sainte-Agathe-des-Monts offre désormais des cabanes triangulaires minimalistes aux amoureux de nature.

Facebook / Camping du Domaine Lausanne

Elles sont disponibles depuis le week-end du 20 juillet dans un secteur boisé du domaine. Pour s’y rendre, il faut laisser sa voiture au stationnement et marcher sur un sentier de 1 km, en transportant ses bagages dans un chariot (fourni).

Selon le site internet du domaine, les cabanes sont équipées de trois «lits queen», d’une table à pique-nique, d’un petit poêle au propane, de quelques éléments pour cuisiner et d’un poêle à bois, et peuvent accueillir jusqu’à six personnes.

À l’extérieur, on dispose d’un foyer couvert, d’une autre table à pique-nique et deux chaises Adirondack pour flâner au coin du feu.

Facebook / Camping du Domaine Lausanne

Trois pignons des bois sont actuellement offerts (sur les 10 qui sont annoncés sur le site web), dont deux qui acceptent les chiens.

Le prix? 126,11$ plus taxes par nuit pour deux adultes et deux enfants.

Pour en savoir plus sur le Camping du Domaine Lausanne et ses options de camping, visitez ce site. Le domaine fait partie du centre de plein air L'Expérience boréale.