Place au soleil et à la musique!

Comme à chaque début du mois d’août, le festival de musique Osheaga électrise la ville, durant trois jours. C’est l’occasion de découvrir de nouveaux artistes, mais aussi de participer aux diverses activités sur le site. Aussi, profitez du beau temps, pour découvrir la nouvelle terrasse de l’Hôtel Mortagne et du nouveau menu d’été du Café Souvenir. Bon week-end!

MANGER : Nouveau menu au Café Souvenir

Photo courtoisie

Si vous passez dans le coin d’Outremont, je vous propose fortement de découvrir ou de redécouvrir Le Café Souvenir. Le nouveau chef Tom Allain, originaire du Nouveau-Brunswick, rejoint l’équipe de l’établissement et concocte à sa sauce un tout nouveau menu, tout en conservant les classiques de la carte. Au niveau des entrées, j’ai adoré les salades estivales de kale avec pain de seigle, graines et yaourt ou encore celle d’endives avec vinaigrette aux herbes de Provence, noix de Grenoble, croûtons et Parmesan. En plat principal, le magret de canard accompagné de purée de céleri-rave au sésame, daïkon et carottes est simplement savoureux. Pour les fanatiques de poissons, le pavé de saumon rehaussé de sauce au beurre blanc miso et servi avec purée de pois sucrés et rapinis et salade de persil, ravira vos pailles! De plus, sachez que les prix des assiettes sont plus que raisonnables (entre 10 et 20 $). Impossible de ne pas garder un bon souvenir de ce bistro-café de quartier, qui fait des heureux depuis déjà 25 ans. (1261 Avenue Bernard, Outremont)

SORTIR : L’ambiance électrique d’Osheaga

Photo courtoisie

Oh que oui, on attend impatiemment les concerts de Bülow (This Is Not A Love Song), Janelle Monàe (Make Me Feel) ou encore de Childish Gambino (Redbone) au fameux festival Osheaga, qui débute dès demain au Parc Jean-Drapeau. L’événement, qui est couru par des milliers de festivaliers, propose aussi une tonne d’activités à faire toute la journée. D’abord, faites un tour au Village des Arts afin de découvrir les créations de différents artistes locaux et internationales. De plus, ne manquez pas l’espace Musique sur Papier 9, avec bar à cocktails, une arcade de machines à boules et bien sûr la neuvième édition de l’exposition annuelle d’affiches sérigraphiées de spectacles musicaux du festival. Côté bouffe, rendez-vous à la deuxième édition des Jardins YUL EAT qui propose une variété d’options de nourriture et de boisson incluant des restaurants éphémères d’établissements locaux et leurs spécialités comme Agrikol, Venice ou encore Street Monkeys. Finalement, n’oublions pas les kiosques de beauté et mode d’Urban Skin Nivea ou encore de H & M. (1 Circuit Gilles Villeneuve - Parc Jean-Drapeau)

BOIRE : Nouvelle terrasse à l’Hôtel de la Mortagne

Photo courtoisie

À Boucherville, juste de l’autre côté du Tunnel Louis-Hippolyte-La-Fontaine, l’Hôtel de la Mortagne a fait peau neuve pour la saison estivale et inaugure La Terrasse du Sens, une immense terrasse à ciel ouvert. D’inspiration européenne, la décoration nous transporte quelque part en Espagne avec une verrière, un jardin de fines herbes, un mur végétal, et même un ruisseau qui se promène entre les différentes parties de la terrasse. Ne manquez pas les performances musicales des classiques jazz le mercredi, des arrangements acoustiques le vendredi et des harmonies classiques pour les brunchs le dimanche. C’est aussi l’endroit idéal pour goûter aux différentes grillades d’été, préparées à la cuisine extérieure. (1228 Rue Nobel, Boucherville)