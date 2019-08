Rafaëlle Roy s’est fait tatouer en l’honneur de son passage à «La Voix»

Plusieurs anciens candidats de La Voix se sont confiés au magazine 7 Jours sur leur passage à la populaire émission de chant, incluant Rafaëlle Roy, candidate de Marc Dupré en 2019. Cette dernière a dévoilé que l’expérience l’avait tant marquée, qu’elle avait décidé de se faire tatouer.

En effet, la jeune femme s’est fait tatouer un numéro très significatif suite à son passage à la 7e édition de La Voix. En entrevue avec le magazine 7 Jours, la vedette a indiqué qu’elle retirait plusieurs expériences marquantes de son passage à l'émission, incluant sa rencontre avec Rick Pagano.

«Ma rencontre avec Rick a été marquante et nous sommes rapidement devenus complices. Ça m’a permis aussi de me faire connaître du public. Je me suis même fait tatouer “3335” sur le bras; c’était mon numéro d’audition», confie la chanteuse en entrevue.

De beaux projets se dessinent pour Rafaëlle Roy : en plus d’avoir participé à l’événement Juste pour ados il y a quelques semaines, cette dernière se concentre également sur des nouveautés musicales.

«En ce moment, je travaille à mes chansons et je pense bien présenter un disque bientôt», a dit la jeune femme en entrevue.

