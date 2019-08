Retour progressif pour Ignacio Piatti

L’Argentin Ignacio Piatti a disputé les deux derniers matchs de l’Impact de Montréal face à York9 FC, en Championnat canadien, et contre l’Union de Philadelphie, en Major League Soccer (MLS).

Piatti, qui revient au jeu après une longue absence, ne devrait toutefois pas disputer l’entièreté des huit matchs de l’équipe en août.

«J’ai perdu beaucoup [de mes capacités] physiques en raison de ma blessure, a souligné Piatti, jeudi, après l’entraînement matinal de l’Impact au Centre Nutrilait. Je suis revenu mercredi [il y a une semaine contre York9 FC]. C’était bien pour commencer à retrouver [mes capacités] physiques.

Ainsi, le Bleu-Blanc-Noir prendra part à six rencontres de saison régulière de la MLS et deux duels de Championnat canadien, contre le Cavalry FC.

«On va regarder avec l’entraîneur, qui décidera ce qui est le mieux pour moi, a confié le numéro 10 de l’Impact. Je ne peux pas jouer samedi, puis mercredi, puis samedi. Peut-être sur trois matchs, je peux en jouer deux. [...] Je ne sais pas si j’irai au Colorado ou si je jouerai ici à la maison lors du Championnat canadien.»

Par ailleurs, «Nacho» a commenté l’arrivée de son nouveau coéquipier, Lassi Lappalainen.

«Je pense que Lassi est un grand joueur qui va nous aider beaucoup, a affirmé Piatti. Il est très rapide. Il peut jouer de ce côté [à gauche] et Orji Okwonkwo de l’autre [à droite]. Et pour moi, c’est plus facile d’être avec Maximiliano Urruti en avant pour l’aider et [tenter] de marquer plus.»