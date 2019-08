Un festival de kombucha se tiendra à Montréal

Le Boochfest, un festival à thématique de kombucha, se tiendra au Stade IGA du parc Jarry à Montréal du 23 au 25 août.

Les participants pourront y déguster des échantillons gratuits de kombucha - cette boisson de thé fermenté qui a gagné en popularité au cours des dernières années -, faire leurs emplettes directement auprès de brasseurs et visiter une boutique éphémère qui vendra du matériel pour faire son propre kombucha.

Les festivités seront lancées le vendredi à 19h par un spectacle. Samedi et dimanche, le site sera ouvert de 10h à 16h, et des activités pour enfants, de la musique, des cours de yoga et de conditionnement physique sont au programme.

Dimanche, le public pourra assister à la finale du concours international de meilleur kombucha maison, dont les qualifications sont commencées depuis le mois de novembre.

L’entrée au festival est gratuite, et une formule VIP à 45 $ est disponible pour les mordus.

Boochfest a tenu sa toute première édition l’an passé à Ottawa.

La programmation complète est disponible au www.boochfest.ca.