Une ado portée disparue à Sherbrooke

SHERBROOKE | Une adolescente de 17 ans de Sherbrooke est portée disparue depuis le 23 juillet et le Service de police de Sherbrooke (SPS) demande l’aide du public pour la retrouver.

Jade Lacroix-Dubé pourrait se trouver dans les secteurs de Bromont, de Stanstead ou de Sherbrooke.

Les autorités, tout comme sa famille, «craignent que des adultes puissent profiter de sa vulnérabilité», a-t-on précisé jeudi, au moment de publiciser sa disparition remontant à près d’une semaine.

La police ajoute que la jeune femme «a coupé tous les ponts avec sa famille».

Jade Lacroix-Dubé mesure 1,65 m et pèse environ 57 kg. Elle a les cheveux bruns et les yeux bleu-gris, et a un piercing au nez.

Pour fournir des informations aux policiers de façon anonyme, le public est invité à contacter Échec au crime, au 1 800 711-1800 ou, en ligne, au www.echecaucrime.com. Cet organisme est composé de bénévoles non-policiers qui se chargent de transmettre l’information aux policiers sans en révéler l’origine.