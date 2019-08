Vivre avec la crainte qu’il soit trop tard pour agir

Je vis depuis 40 ans avec un homme brusque et souvent violent qui m’a fait peur toute ma vie. D’ailleurs mes enfants m’en ont longtemps voulu d’avoir toléré ce père pour lequel ils ont peu de respect. Mes deux garçons et ma fille viennent rarement nous visiter. Une soir qu’il était rentré bien saoul et que je m’en étais plainte à ma fille elle m’avait répondu « Tant pis pour toi! T’as jamais voulu le quitter, alors endure!». Je soupçonne mes garçons de penser pareil. Depuis que les enfants sont partis de la maison, je suis retournée sur le marché du travail. Sans gagner une fortune, je suis indépendante et je n’ai plus besoin de quêter mon mari pour m’acheter l’essentiel.

Comme mon mari va prendre sa retraite l’an prochain, il a décidé qu’il partirait vivre en région pour retrouver ses racines. Si vous saviez à quel point ça me fait peur. Il veut mettre la maison en vente pour acheter quelque chose dans la région où il est né. Je ne me vois pas vivre loin, seule avec lui. Les enfants ne viendront certainement pas nous visiter puisqu’ils le font déjà si peu alors qu’ils habitent pas loin de chez-nous.

Comme dans sa tête c’est comme si l’affaire était faite, il ne me demande même pas mon avis. C’est lui qui a toujours été le boss et c’est lui qui décide. Mais je ne me vois pas aller vivre loin de mes petits-enfants et de ne pas les voir grandir. Je voudrais lui dire que je ne pars pas avec lui, mais où vais-je aller? Il ne me donnera certainement pas un sou de la vente de la maison. Mes enfants ne voudront peut être pas m’aider vu qu’ils sont convaincus que j’ai toujours aimé ça me faire bosser par leur père. Tout ça se mêle dans ma tête et je ne parviens pas à voir clair. Je pense définitivement qu’il est trop tard dans ma vie pour prendre pareille décision.

Anonyme

Il n’est jamais trop tard pour bien faire, et surtout pour prendre votre destinée en main. Mais je soupçonne que comme vous avez passé de si longues années auprès d’un homme qui vous a rabaissée et enlevé toute confiance en vous, vous n’avez plus aucune conscience de votre valeur personnelle.

Je vous conseille fortement de ne pas partir avec lui mais de protéger vos arrières avant d’ouvrir votre jeu devant lui. Vous avez déjà un emploi, alors vous n’êtes plus totalement dépendante de lui. De plus, la loi l’oblige à partager avec vous les bénéfices du patrimoine familial dont votre résidence fait partie avec le ou les véhicules de la famille ainsi que les REER qu’il a pu accumuler durant votre union.

Vos enfants vous en veulent peut-être de ne jamais avoir rien fait pour les mettre à l’abri d’un homme abusif, mais qui vous dit qu’ils ne vous appuieraient dans cette démarche d’émancipation? Vous pourriez prendre conseil auprès d’une maison d’hébergement pour femmes en difficulté de votre coin pour bien poser les jalons de cette délicate opération. Courage et bonne chance!