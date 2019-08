Voici ce que les pirates peuvent obtenir avec vos données personnelles

Médicaments sous prescription, faux emplois, remboursements d’impôt, piratage de votre téléphone mobile sont quelques-uns des avantages que des pirates peuvent soutirer avec vos données personnelles.

Les pirates qui ont dernièrement volé les données personnelles des clients de la banque Capital One tant aux États-Unis qu’au Canada peuvent s’enrichir indûment et, par la même occasion, vous mettre sérieusement dans le pétrin.

Dans son communiqué, Capital One a déclaré «qu’aucun numéro de compte de carte de crédit ou identifiant de connexion n’a été compromis et que plus de 99% des numéros de sécurité sociale ne l’ont pas été».

Par contre, la firme a admis que quelque «140 000 numéros de sécurité sociale et 80 000 numéros de compte bancaire liés avaient en effet été compromis», selon le site Market Watch aujourd’hui même.

Parmi les autres informations subtilisées, on retrouve...

les noms

les dates de naissance

les revenus déclarés

les adresses

les codes postaux

les adresses électroniques

et les numéros de téléphone.

Comme l’a fait Desjardins avec le service Equifax, Capital One préviendra ses clients – environ 100 millions aux États-Unis et six millions au Canada – et leur assurera sans frais une protection d’identité et de surveillance du crédit.

La porte ouverte des numéros d’assurance sociale

Bien plus que d’obtenir des cartes de crédit en votre nom, les pirates peuvent selon les experts consultés par Market Watch s’arroger des services publics avec nos numéros d’assurance sociale (NAS).

En effet, parce que les NAS sont la clé d’accès aux programmes et services gouvernementaux, ceux-ci se retrouvent dans bon nombre de banques de données chez les banques, les détaillants, les institutions de crédit, etc.

Et même si les NAS n’ont pu être obtenus chez Capital One par exemple, les pirates pourraient les trouver ailleurs dans d’autres vols de données.

C’est en combinant les données de plusieurs autres vols majeurs que les pirates obtiendront des avantages en votre nom.

Obtenir un emploi ou des avantages sociaux

Avec un NAS valide, un voleur d’identité pourrait théoriquement obtenir un emploi et le salaire en contrepartie. Mais c’est vous qui devrez payer les impôts.

Pour se prémunir contre ce type de vol, les Américains peuvent faire appel au système Self Lock d’E-Verify pour verrouiller l’accès au SSN (Social Security Number) – l’équivalent de notre NAS.

De plus, avec de fausses déclarations fiscales et votre identité, les pirates auraient la possibilité de réclamer des avantages sociaux, comme des chèques de remboursement.

Des services médicaux

Les services médicaux aux États-Unis coûtent très cher, pas étonnant que l’on puisse se servir de vos données pour s’offrir des soins et, pire encore, faire inscrire des données médicales qui ne sont pas les vôtres!

Fiche criminelle

Avec votre identité, le pirate accusé d’un crime pourrait vous valoir un casier judiciaire dont vous n’être pas au courant.

Ou plus simple encore, vous mettre sur le dos des infractions au Code de la route.

Imaginez les conséquences sur vos recherches d’emploi ou sur vos assurances!

Nettoyer votre dossier ne sera pas chose facile.

Téléphone piraté

En piratant votre téléphone mobile, le voyou sera en mesure de recevoir vos appels et messages texte.

Comme cet appareil sert de plus en plus souvent de moyen de vérification pour l’authentification à deux facteurs, celui-ci peut accéder au compte de votre institution financière pour lui réinitialiser un nouveau mot de passe.

Comme vous pouvez vous en rendre compte, les intrusions informatiques dans les sociétés bancaires et de services vont se poursuivre.

À moins que des mesures plus efficaces ne soient implantées.