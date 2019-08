7 concerts à voir à Osheaga

The Lumineers

Photo courtoisie

La pièce Ho Hey, sortie en 2012, a connu un succès mondial monstre. Ce groupe du Colorado était alors porté par la vague folk qui comptait aussi les formations Of Monsters and Men et Mumford and Sons. Un peu plus d’un mois avant de sortir son troisième album, III, The Lumineers retrouvera ses admirateurs québécois, trois ans après son mémorable concert à Osheaga.