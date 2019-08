Léger, Père Ronald, CSV



Le père Ronald Léger, clerc de Saint-Viateur, est décédé au centre Riverview à Winnipeg (Manitoba) le mardi 30 juillet 2019, à l’âge de 81 ans, dans sa 58e année de profession religieuse et sa 55e année de sacerdoce.Né à Cornwall (Ontario), le 25 avril 1938, le père Léger a émis ses premiers voeux le 15 août 1961 et a été ordonné prêtre, le 10 avril 1965.Le père Léger a enseigné les mathématiques au Collège de Cornwall pendant deux ans (1966-1968) avant d’aller compléter sa formation en mathématiques à l’Université de Washington. En 1971, il rejoint la communauté viatorienne du Manitoba et, après une année d’étude à l’université du Manitoba en vue de son baccalauréat en éducation, il devient professeur au Collège secondaire de St-Boniface. En plus de l’enseignement, il s’implique dans le ministère paroissial les fins de semaines particulièrement à Blessed Sacrament et à Saint-Émile.En 1979-1980, il doit prendre une année de repos et de ressourcement à Montréal. De retour au Manitoba, il reprend l’enseignement à temps partiel et, avec l’aide du curé de la paroisse St-Émile, Mgr Empson, assisté d’un conseil d’administration, il fonde le " Drop-in Centre " pour venir en aide aux jeunes en difficulté. Il y demeurera jusqu’en 1995 au moment de sa prise en charge de la paroisse de la Ste-Famille où il exercera la fonction de Pasteur pendant près de vingt ans.Outre sa famille religieuse, le père Léger laisse dans le deuil ses frères et leurs épouses Rhéal (Madeleine), Gérald (Inez) et Rosaire (Heather), son beau-frère Edouard George (feu Rita), ses belles-soeurs Lise Benoit (feu Guy), Jeannine Riel (feu Robert), de nombreux neveux et nièces ainsi qu’un très grand nombre d’amis.Les funérailles, en présence des cendres du P. Léger, seront célébrées le lundi 5 août 2019 à 10h au:Elles seront suivies de l’inhumation au cimetière de la Congrégation à Rigaud.Un service commémoratif aura lieu le samedi 24 août à 10h30 à la paroisse Ste-Famille située au: