Agression armée dans Ahuntsic-Cartierville

MONTRÉAL – Un conflit entre deux personnes a dégénéré en agression armée, jeudi soir, dans l’arrondissement d’ Ahuntsic-Cartierville, à Montréal.

Selon le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), un homme de 43 ans a été blessé après une dispute avec un autre homme, vers 23 h, au coin des rues Valmont et de Louisbourg.

En arrivant sur place, les policiers ont trouvé la victime qui saignait abondamment en raison d’une blessure au haut du corps. Il a rapidement été pris en charge par Urgences-Santé et transporté à l’hôpital. On ne craint pas pour sa vie.

«Les policiers ont localisé un suspect qui a pris la fuite à pieds, a relaté Véronique Dubuc, porte-parole du SPVM. L’homme a été rattrapé et arrêté quelques coins de rue plus loin, à l’intersection des rues de Salaberry et Pasteur.»

Le suspect, âgé de 35 ans, et la victime se connaissaient et sont tous les deux connus des policiers pour diverses infractions multiples. Ils seront rencontrés par les enquêteurs ultérieurement afin de faire la lumière sur cet évènement.