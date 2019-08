CASTONGUAY, Réal



Le 30 juillet 2019, est décédé à l'âge de 88 ans, M. Réal Castonguay.Il laisse dans le deuil ses enfants Hugues (Linda), Claude (Danie) et Mario (Jeanne), ses petits-enfants Samuel, Myriam, Charles, feu Jonathan, Tristan et Frédérick, ses arrière-petits-enfants Zakaria, Ilyas et Younes, ses frères et soeurs Irène, feu Rita, feu Gisèle, Maurice, Pierrette, Louisette, Roland, feu Françoise, Jacques, André et Gilles ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 4 août 2019, de 10h30 à 12h à laUne cérémonie suivra à 12h en la chapelle de la résidence funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des centres d'hébergement du Vieux-Longueuil.