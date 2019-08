Des employés de cuisine réclament l’air conditionné

Des employés de cuisine de l’Institut universitaire en santé mentale de Québec (IUSMQ) dénoncent la chaleur accablante dans laquelle ils doivent travailler et réclament l’installation d’un climatiseur, alors que la température ressentie a récemment grimpé à 35 °C.

Cette semaine, les températures ont oscillé entre 29° et 33,7°, avec des taux d’humidité variant de 46 % à 66 %, ce qui a fait augmenter la température ressentie entre 34,7° et 36,4°.

Des images des thermomètres ont été acheminées au Journal par l’entremise d’un employé qui a préféré garder l’anonymat.

L’agent de litige au Syndicat des travailleurs et travailleuses (STT-CSN) du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale, Éric Rageot de Beaurivage, indique toutefois être au fait de la situation et appuie les employés.

« L’an passé, des employés ont fait circuler une pétition pour avoir l’air climatisé. À l’Institut de réadaptation en déficience physique de Québec (IRDPQ), eux, ils l’ont eu, alors les employés à l’IUSMQ voulaient des conditions semblables », explique M. Rageot de Beaurivage. La pétition n’a eu aucun effet.

« L’employeur avait indiqué que l’installation de l’air climatisé, à l’IRDPQ, avait eu lieu dans le cadre de rénovations et qu’ils allaient attendre d’avoir des travaux à faire à l’IUSMQ », poursuit l’agent.

Mesures

Des mesures ont été prises, toutefois, pour accommoder les employés lors de chaleurs intenses, comme l’accès à un local plus frais, des pauses plus longues et la distribution de boissons de type Gatorade.

La CNESST indique que l’employeur a la responsabilité de mettre en place des mesures lors de chaleurs accablantes. Elle recommande de suivre les directives d’une charte créée par l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST).

Celle-ci donne notamment des recommandations (voir le tableau), selon la température corrigée (température ressentie avec le taux d’humidité).

Entre 35° et 37,7°, l’IRSST recommande entre autres de réduire le rythme de travail, de remettre à plus tard les tâches ardues et non essentielles, et d’augmenter la surveillance et l’hydratation. « Mais nous, on prône l’air climatisé », réitère l’agent de litige.

Prévu pour 2020

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale indique que la direction des services techniques travaille actuellement sur un projet de climatisation de la cuisine de l’IUSMQ.

« Dès le début de la période estivale, les employés ont été rencontrés pour leur faire part des mesures préventives et assurer une vigie à cet effet lors d’épisodes de chaleur », indique la porte-parole, Annie Ouellet. Elle ajoute qu’un système de ventilation a été installé et que des mesures ont été prises pour minimiser l’apport de chaleur et d’humidité.

— Avec la collaboration de Mathieu Boulay

Comment calculer la température avec le taux d’humidité

Prendre la température à l’ombre

Ajuster selon le taux d’humidité sur le thermomètre :

► 40 % d’humidité : ajouter 1,8°

► 50 % d’humidité : ajouter 3,5°

► 60 % d’humidité : ajouter 5°

► 70 % d’humidité : ajouter 6,4°

► 80 % d’humidité : ajouter 7,7°

► 90 % d’humidité : ajouter 8,9°