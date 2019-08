Des pilotes dans l’attente

Dernière épreuve de Formule 1 avant la pause des vacances, le Grand Prix de Hongrie pourrait être déterminant quant à l’avenir de certains pilotes au sein de leur écurie respective.

Cette trêve permet en effet aux dirigeants d’étudier tous les scénarios et de recruter les meilleurs candidats possible. C’est souvent juste avant le Grand Prix de Belgique et celui d’Italie que les équipes de F1 annoncent la composition de leur duo pour l’année suivante.

À cet égard, il n’est pas exagéré de dire que certains sont dans un siège éjectable. Après leurs mésaventures à Hockenheim la semaine dernière, Valtteri Bottas (Mercedes), Nico Hülkenberg (Renault) et même Pierre Gasly (Red Bull) vont tout faire pour convaincre leur patron respectif de les conserver au sein de leur organisation.

Chez Haas, la situation de Romain Grosjean et de Kevin Magnussen semble précaire. Encore une fois, quoique sans gravité, les deux pilotes se sont affrontés (et même touchés) en Allemagne. La direction de l’équipe n’a pas apprécié ce comportement.

Perez veut rester...

Depuis une semaine, on chuchote que Sergio Perez est un candidat sérieux pour justement remplacer l’un ou l’autre des porte-couleurs de l’écurie américaine. Le Mexicain a toutefois indiqué hier que sa priorité était de demeurer le coéquipier de Lance Stroll chez Racing Point.

Par ailleurs, il est d’ores et déjà assuré qu’Esteban Ocon, sans volant cette année, va retrouver un baquet en F1 la saison prochaine. Son association avec Mercedes n’étant plus un obstacle, le Français est dans la mire de certaines formations. À moins que l’écurie allemande ne décide finalement de libérer Bottas.

Stroll confiant

Fort de sa plus imposante récolte de points (12) en deux ans, la semaine dernière à Hockenheim, Stroll aborde le Grand Prix de Hongrie avec confiance.

« Le but, a raconté le pilote québécois, c’est d’accumuler d’autres points même si le circuit de Budapest est très exigeant. C’est rassurant de savoir que nous pourrons exploiter d’autres évolutions [principalement au chapitre de la suspension] de notre voiture. »

22 courses l’an prochain ?

Menacé de disparition, le Grand Prix d’Espagne pourrait conserver sa place l’an prochain. C’est du moins les échos qui ont circulé hier en Hongrie.

Il appert en effet que le gouvernement de Catalogne a accepté d’apporter son appui financier à l’épreuve, ce qui était une condition essentielle à sa survie.

Cet accord d’un an n’a toutefois pas été confirmé par les autorités de la F1. Mais si la rumeur se confirme, le calendrier pourrait comporter 22 courses. Deux nouvelles escales sont ajoutées l’an prochain, au Vietnam et aux Pays-Bas.