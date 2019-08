Des voisins de la future piste d’atterrissage déçus et craintifs

Loin d’être rassurés par les propos du propriétaire d’une future piste d’atterrissage près de leur maison, des résidents du rang Sainte-Anne et de la route Jean-Gauvin craignent pour leur sécurité et redoutent une hausse du trafic aérien.

La décision, qui risque d’être contestée devant les tribunaux par la Ville de Québec, est assortie d’une interdiction de vol de nuit et l’obligation de signer un protocole d’entente avec l’aéroport de Québec et NAV Canada, qui gère la tour de contrôle.

Éric Pinet, Alain Dubois et Lucie Forcier s’opposent à ce projet depuis le tout début, à l’instar de plusieurs centaines de citoyens qui ont signé une pétition. Ils soupçonnent M. Picard de vouloir développer sa terre agricole pour en faire un véritable aérodrome certifié à plus long terme, afin d’accueillir de nombreux aéronefs.

« Ceux qui croient qu’il va y avoir juste un avion, là, c’est les plus grands naïfs de la Terre. C’est une business déguisée. Je suis certain qu’il a un but financier. Il n’y a personne qui va me faire croire qu’il fait tout ça alors qu’il n’a même pas le droit de se construire une maison à cet endroit. Voyons donc. C’est sûr qu’il va vouloir rentabiliser son investissement et qu’il va faire compétition à l’aéroport avec des tarifs moins élevés », lâche Alain Dubois en entrevue.