Élections fédérales: plus d’argent pour le transport en commun réclamé

Craignant une hausse des tarifs du transport en commun pour les citoyens, l’opposition montréalaise souhaite que les partis politiques fédéraux s’engagent à le financer davantage.

Depuis 2015, le gouvernement fédéral de Justin Trudeau a allongé les milliards pour développer de nouveaux services de transports en commun : le REM à Montréal, un tramway à Québec, un train léger à Ottawa, une ligne de métro à Toronto.

Mais avec l’arrivée prochaine de ces nouveaux services, le conseiller municipal Marvin Rotrand craint que les sociétés de transports ne manquent d’argent pour les opérer.

«Il n’y a pas de sommes prévues pour ça! C’est clair qu’il va y avoir une crise et qu’on va chercher de l’argent, juge-t-il. Les hausses de tarifs ne sont pas la solution. Si on veut vraiment lutter contre la voiture et les changements climatiques, on ne peut pas se trouver dans une situation dans laquelle les nouveaux services sont inabordables pour la clientèle.»

À deux mois des élections fédérales, M. Rotrand demande donc aux partis politiques fédéraux de s’engager à financer non seulement les infrastructures, mais aussi les opérations des sociétés de transport du pays.

«Le gouvernement doit créer un nouveau programme et ajouter de l’argent qui peut être versé pour l’exploitation», dit-il

Au prochain conseil municipal, il demandera aux élus montréalais de faire pression sur les partis politiques. Sa démarche est déjà appuyée par l’opposition officielle, Ensemble Montréal.

Marvin Rotrand invitera aussi les maires d’une centaine de villes canadiennes à faire de même, en leur écrivant personnellement.

«En 2015, les villes ont eu l’engagement des quatre principaux partis pour financer les infrastructures de transport en commun. Si nous avons la même stratégie pour les opérations, je suis convaincu qu’on va gagner», pense le conseiller indépendant.