Éric Salvail a-t-il le droit de faire la fête?

Vous en avez sûrement entendu parler : c’est le pseudo-scandale de la semaine. Éric Salvail a chanté ! Dans sa douche ? Non, dans un bar ! Hein, il a osé faire ÇA... devant des gens ?

Oui, oui, et ça a tellement choqué Bianca Longpré (Mère ordinaire) qu’elle l’a filmé et diffusé les images sur ses réseaux sociaux, avec des gros mots très fâchés écrits en majuscules.

Misère, je sais que c’est l’été, pendant les vacances de la construction et que la canicule ralentit le fonctionnement du cerveau. Mais, bordel ! Est-ce qu’on peut laisser une personnalité publique, innocente jusqu’à preuve du contraire, chanter faux en paix ?

L’ancien animateur vedette est accusé d’agression sexuelle, de harcèlement criminel et de séquestration. Il subira son enquête préliminaire du 30 septembre au 2 octobre­­­.

À ce que je sache, aucune cour de justice n’a interdit à Éric Salvail de sortir de chez lui, de se déplacer librement. Aucun juge ne lui a interdit de fréquenter des endroits publics, d’avoir du fun. Et surtout, aucune loi au pays ne lui a interdit de nous casser les oreilles en chantant très faux une toune kétaine. Imaginez vous donc qu’en plein bar karaoké, il a choisi de chanter Changer de la comédie musicale Don Juan, dont voici les paroles : « Changer, Quand on est devenu le dernier des hommes, Pour s’être cru le roi quand on n’est personne »...

Imaginez-vous donc que certains internautes étaient scandalisés par son choix de chanson. Qu’aurait-il fallu que Salvail chante pour vous faire plaisir ? Salaud, cette toune de Plamondon pour la comédie musicale Cindy ? « T’es l’plus beau de tous les salauds que la terre ait porté, pas satisfait d’avoir ma peau, il te fallait mon sang, mes os » ?