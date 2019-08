Depuis quelques jours et pour les prochaines semaines, Greta Thunberg, jeune environnementaliste suédoise de 16 ans, traverse l’océan en voilier à partir de l’Europe. Son but : se rendre en Amérique afin d’assister à des conférences sans prendre l’avion et nuire à son emprunte écologique.

Avec un avion de ligne qui décolle à chaque seconde sur la planète, le transport aérien est à l’origine de 2% des gaz à effets de serre mondiaux.

Tout comme Greta, de plus en plus de voyageurs éprouvent un certain malaise à prendre l’avion considérant qu’un seul passager peut être à l’origine de jusqu’à 200kg de CO2 par vol. Aujourd’hui, on pose la question : est-il hypocrite pour un environnementaliste de prendre l’avion ?