Les hommes demandent plus d’aide

Jamais autant d’hommes en détresse n’ont demandé de l’aide, observe un organisme qui leur offre du soutien depuis 26 ans.

« La demande explose tellement que les choix deviennent difficiles à faire », lance la directrice générale d’Entraide pour hommes, Geneviève Landry.

Basé sur la Rive-Sud de Montréal et en Montérégie, cet organisme communautaire vient en aide à des centaines d’hommes de partout au Québec chaque année, grâce à sa ligne 1-800.

Dans le milieu depuis plus de 20 ans, Mme Landry remarque que les hommes en détresse psychologique se dirigent de plus en plus vers les centres d’aide de la province.

Ce n’est pas qu’ils sont davantage à avoir besoin d’aide. Ils sont simplement plus nombreux à la demander.

De plus en plus jeunes

Une autre piste d’explication est l’âge des hommes dans le besoin. Ceux qui appellent sont de plus en plus jeunes. Alors que la tranche d’âge qui consulte le plus est celle des 31-40 ans, les 18-30 ans suivent pas loin derrière.

Le constat est le même pour les hommes qui vont chercher de l’aide parce qu’ils sont violents ou parce qu’ils ont été victimes de violences physiques ou sexuelles, indique-t-elle.

La tendance est encore plus à la hausse pour les demandes de soutien de la part d’hommes victimes de violence conjugale.

Les derniers chiffres de l’organisme indiquent que cette nouvelle clientèle représente 13 % des demandes d’aide chez eux.

La société évolue

« Ça faisait 15 ans que je voulais ouvrir ce service-là [pour les hommes victimes de violence, dorénavant offert], mais socialement, on ne voulait pas. Ça ne passait pas. Socialement, un homme qui demande de l’aide, il est violent, toxicomane ou alcoolique », explique-t-elle.

Mme Landry constate que la société évolue à ce chapitre.

« Je pense que les jeunes sont de plus en plus ouverts et ont moins de tabous que nous. Ils demandent de l’aide plus rapidement », évoque Benoît Landry, un membre du conseil d’administration d’Entraide pour hommes et ancien utilisateur du service d’aide.

Malgré la hausse de demandes, l’organisme a dû fermer les portes d’un de ses bureaux cette semaine, en Montérégie, pour des raisons financières.

« Les choix sont devenus douloureux. C’est un choix difficile, triste. C’est plate, les gars sont tristes et les partenaires paniquent », a conclu la DG.

Différentes détresses

Hommes en difficulté | 22%

Hommes victimes de violence | 13%

Hommes violents | 65%

Demandes d’aide

2018-2019 | 995

2017-2018 | 863

2016-2017 | 730

En vie grâce à ses filles et à l’aide reçue

Un homme qui a songé à s’enlever la vie l’a remise sur les rails grâce à l’aide de professionnels de la santé mentale.

« Juste le fait de me dire que j’avais besoin d’aide, je venais de m’enlever un poids énorme sur le dos », évoque Benoît Landry, 60 ans, de Saint-Charles-sur-Richelieu.

En septembre 2004, M. Landry venait de vivre une dure séparation. Isolé, il ne réalisait pas qu’il était en dépression.

« Je me suis dit que je devais agir [contre mes idées noires]. L’idée de me faire disparaître de la planète est devenue absurde. Je me suis dit que la planète allait s’en foutre et que mes filles allaient avoir de la peine [s’il s’enlevait la vie] », se rappelle-t-il.

Benoît Landry ne s’en cache pas. Si aujourd’hui, il sourit à la vie, c’est grâce à ses deux filles.

Avec leur soutien, il est allé chercher de l’aide dans un CLSC, puis dans un organisme pour hommes. Le père de famille s’est tellement senti outillé et transformé à la suite de son passage à l’organisme Entraide pour hommes qu’il fait maintenant partie du conseil d’administration.

Il rêve que tous les hommes sortent de leur isolement.

« Les filles sont meilleures que les hommes [pour parler de leurs émotions]. Pourtant, il y en a, des ressources pour nous », dit-il.