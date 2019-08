Les routes à éviter cette fin de semaine

MONTRÉAL – Quelques travaux routiers vont compliquer les déplacements, cette fin de semaine, notamment dans l’échangeur Turcot et sur l’autoroute 20 en direction est, entre l’échangeur Saint-Pierre et le boulevard Angrignon.

Échangeur Turcot

La bretelle menant de l’autoroute 15 nord à l’autoroute 15 nord (Décarie) sera complètement fermée de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h. Les automobilistes pourront toutefois passer via la bretelle pour l’autoroute 20 ouest (sortie 63) jusqu'à la sortie 60 pour l’autoroute 13 nord, autoroute 520 est, autoroute 40 est et sortie 70 pour l’autoroute 15 nord/ Laval dans l'échangeur des Laurentides.

La bretelle menant de la route 136 ouest (autoroute 720) à l’autoroute 15 nord (Décarie) sera aussi fermée, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h. Un détour est prévu via la bretelle pour l’autoroute 20 ouest et suivre le détour de la bretelle de l’autoroute 15 nord /autoroute 15 nord.

Même histoire pour la bretelle menant de l’autoroute 20 est à l’autoroute 15 nord (Décarie) qui sera inaccessible selon le même horaire. Le détour se fera via la bretelle pour la route 136 est, sortie 2, rue Saint-Jacques, rue Saint-Antoine ouest, entrée pour la route 136 ouest à la hauteur de la rue Rose-de-Lima et suivre le détour précédent.

Autoroute 20

Une voie sur trois sera fermée sur l’autoroute 20 est, entre l’échangeur Saint-Pierre et le boulevard Angrignon, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

Projet Turcot/ Réseau local

Un tronçon de la rue Eadie, entre la rue Cabot et l’avenue de l’Église (sous l’autoroute15), sera fermé à partir de vendredi 22 h et ce jusqu’au 19 août. Les usagers en direction nord pourront passer via la rue Saint-Patrick, et en direction sud via la rue Saint-Rémi.

Réseau Express Métropolitain

Il est à noter qu’une voie sur deux sera inaccessible sur le boulevard Marcel-Laurin (route 117), dans les deux directions, à la hauteur du pont d’étagement ferroviaire (gare Bois-Franc), à compter de lundi, et ce jusqu’au mois de novembre.