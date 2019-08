L’été à Maliotenam

« Je l’ai envoyé à Maliotenam, une petite communauté innue où il est bénévole pour deux semaines. C’est l’occasion pour lui de découvrir la culture autochtone. Je le retrouve cette fin de semaine pour le festival de musique Innu Nikamu. Il y a plus de 35 communautés autochtones qui y participent. Je vais bien manger, retrouver mes amis et dormir dans un tipi », raconte-t-il.

« Je me suis étiré le ligament croisé en me tiraillant avec mon fils et là je vais essayer de guérir ça en nageant dans le lac », avance-t-il.