Montréal congédie deux employés après un rapport du BIG

MONTRÉAL - L’administration Plante a indiqué la porte de sortie à deux employés, des congédiements qui surviennent trois mois après la publication d’un rapport accablant du Bureau de l’inspecteur général (BIG) sur les rénovations du chalet du parc La Fontaine.

Des sources sûres à TVA Nouvelles ont confirmé que Louise Blanchet et son supérieur, Mathieu Drapeau, ont été congédiés. Les deux employés avaient d’ailleurs été suspendus après les révélations troublantes de l’inspectrice générale, Me Brigitte Bishop, et de son équipe.

Le chantier de rénovation du chalet du parc La Fontaine a été marqué par des retards importants et les coûts ont explosé, ce qui a amené Me Bishop et son équipe à enquêter, surtout après avoir été alertés d’irrégularités, l’automne dernier.

Les résultats de l’enquête du BIG dévoilée en mai dernier sont accablants et font état d’une situation d’apparence de conflit d’intérêts impliquant une employée de la Ville et son conjoint, un désigner d’intérieur.

L’enquête démontre que Louise Blanchet a rédigé un mandat de design d’intérieur en lien avec la réfection du chalet du parc La Fontaine et que le contrat a été donné à l’entreprise de son conjoint, Marc Bherer. D’ailleurs, le BIG nous apprend que l’implication de Mme Blanchet à la toute fin du processus de conception du projet n’est pas restée sans conséquence. En effet, les modifications des finis des toilettes qu’elle a exigées ont entraîné un retard de 95 jours ouvrables et une dépense additionnelle de 167 649,35 $.

Autre élément accablant dans le rapport du BIG, l’employée de la Ville a révélé à son conjoint des informations en lien avec le processus contractuel, informations pourtant confidentielles. Le BIG a qualifié le tout d’inconcevable.

Le BIG avait d’ailleurs recommandé à l’administration municipale «de déterminer les sanctions devant s’appliquer» notamment à l’égard de Mme Blanchet qui «avait contrevenu à l’obligation de confidentialité».

En ce qui a trait à la firme de son conjoint, Desjardins Bherer, le BIG recommandait la résiliation du contrat et que l’entreprise soit inscrite au Registre des personnes inadmissibles de la Ville de Montréal pour une période d’un an.