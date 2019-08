Navette sans conducteur à Candiac: le projet pilote suspendu depuis la fin mai

Depuis la fin mai, la navette autonome sans conducteur de Keolis Canada ne circule pas dans les rues de Candiac en raison des travaux d’un entrepreneur privé le long du trajet de cette municipalité de la Montérégie.

Le projet pilote de navette gratuite lancé le 4 octobre 2018 avait repris du service le 15 mai dernier, après un arrêt forcé pour l’hiver.

Il a toutefois été mis en veille à nouveau dès la fin mai. «Dans les deux semaines qui ont suivi la reprise, des travaux d’un promoteur privé d’espaces résidentiels ont eu lieu sur le parcours, lesquels ont par conséquent altéré la programmation initiale de la navette», a mentionné Keolis Canada par courriel.

En collaboration avec la Ville de Candiac et l’entreprise française NAVYA, Keolis a décidé de profiter de cette interruption pour déployer la nouvelle technologie de la cartographie en 3D, disponible depuis peu, pour assurer une circulation de la navette encore plus fiable et sécuritaire sur la voie publique lors de la reprise du service, prévue à la mi-août.

La navette d’une capacité de 15 passagers suivait un tracé préétabli entre le stationnement incitatif du terminus d’autobus et l’intersection des boulevards Marie-Victorin et Montcalm Nord, à Candiac.

Le déploiement de cette navette complètement électrique sur la voie publique, une première au Canada, avait été rendu possible à la suite d’un partenariat entre Keolis Canada, la Ville de Candiac et le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports du Québec.

Une aide financière de 350 000$ avait par ailleurs été octroyée par le ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec pour la réalisation du projet.