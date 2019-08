Peut-on être indemnisé pour s’être fait transmettre une ITS?

Une personne qui se sait porteuse d’une infection transmissible sexuellement (ITS) et qui le cache à son partenaire pourrait donc être obligée de le compenser en cas d’infection.

Il y a des risques à ne pas déclarer à son partenaire sexuel que l’on est porteur d’une ITS. En effet, une personne qui est consciente qu’elle a une ITS et qui ne le déclare pas à son partenaire peut être obligée de le compenser si elle lui transmet l’infection. La personne peut être responsable même si elle n’a pas reçu le diagnostic d’un médecin, par exemple si elle a constaté qu’elle avait des symptômes.