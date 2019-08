Pneu et Whippet

Aujourd’hui, il a une des plus grandes rues de Montréal, sa station de métro et même sa ville. Saviez-vous qu’Alexis Nihon est celui qui a inventé le pneu sans chambre à air ?

Moi non plus.

Nihon, un Belge arrivé à Montréal à l’âge de 18 ans, a aussi fondé une grosse manufacture de verre qui a fait fortune durant la Seconde Guerre mondiale, et il est ensuite devenu un des plus gros promoteurs immobiliers du Canada.

Il est de ces noms que l’on entend tous les jours et on n’a aucune idée pourquoi ils sont immortalisés.

Un autre dont les souliers ont voyagé. Il a été chez les Clercs de St-Viateur, il a été dans l’armée française, il a vécu au Mexique, en Floride, à Boston, il a fondé le journal La Patrie, il a été maire de Montréal et il a sa station de métro : Honoré Beaugrand. Lucien L’Allier ? Formidable ingénieur qui a notamment dirigé le chantier de construction de 5000 hommes du métro de Montréal. Charles-Théodore Viau a aussi sa station de métro, sa circonscription et son long boulevard. Et la rue Théodore dans l’est, c’est encore lui. Eh oui, c’est celui qui fabriquait des biscuits et il est le célèbre inventeur du Whippet. On ne l’oubliera jamais.