The Lumineers: dose de douceur à l’ouverture d’Osheaga

Après l’annonce d’une tournée nord-américaine en 2020, The Lumineers s’est arrêté au parc Jean-Drapeau, vendredi, le temps d’une performance toute en douceur pour bien terminer la première journée d’Osheaga.

Merci à l’enthousiasme contagieux de Flume, The Lumineers a eu droit à une foule surexcitée dès son arrivée sur scène. C’était sans compter les notes apaisantes de Sleep On The Floor, qui ont vite fait taire les spectateurs.

Le groupe indie folk américain a enchaîné avec Cleopatra, semant une ambiance d’une belle sérénité avant d’entamer la jolie Life In The City. «Le saviez-vous? On sortira notre troisième album «III le 13 septembre!», a lancé le chanteur Wesley Schultz. Le cri de joie a laissé entendre que oui!

Photo Agence QMI, Toma Iczkovits

La première journée a également été marquée par l’annulation du spectacle de l’artiste reggaeton J. Balvin, qui devait jouer à 19 h 10 sur la Scène de la Rivière Bell Alt Télé. La nouvelle, tombée sur le tard vers 19 h 30, a provoqué la frustration de plusieurs festivaliers qui ont exigé d’être remboursés.

Un site à redécouvrir

En plus des artistes, la foule dense semblait aussi très excitée de découvrir le parc Jean-Drapeau revampé. Il faut dire que les deux dernières éditions d’Osheaga se sont déroulées sur un site de fortune de l’île Notre-Dame, moins adapté à un événement d’une telle ampleur.

«On revient sur notre site original!» a déclaré Philip Vanden Brande, gestionnaire principal des relations médias d’evenko. Et c’est à peu près le cas, puisque le parc Jean-Drapeau n’affiche pas de changements frappants. Même que certains festivaliers se questionnaient à voix haute sur ces fameuses rénovations.

Pourtant, les améliorations sont bel et bien là, ajoutant beaucoup de fluidité à la circulation de la foule dense. L’espace est, par exemple, beaucoup plus grand devant les scènes principales de nouveau côte à côte, causant moins de bouchons monstres entre les spectacles. Des tours à délai ont également été ajoutées pour mieux diriger le son, et gérer par le fait même la pollution sonore.

«On pense avant tout à l’expérience des festivaliers. Le sol a été refait avec du béton et du sable tapé. On a aussi de nouveaux espaces de détente. La Scène des Arbres Perrier est maintenant sous un dôme de verdure qui offre de l’ombre», ajoute Philip Vanden Brande.

Au moment d’écrire ces lignes, il restait des billets pour toutes les journées d’Osheaga, et ce même si le site semblait à vue de nez aussi plein que les dernières années.

La 14e édition d’Osheaga se tient du 2 au 4 août au parc Jean-Drapeau.