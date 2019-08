Une fin de semaine ensoleillée

MONTRÉAL – Le soleil dominera sur l’ensemble de la province pendant la fin de semaine, malgré des possibilités d’averses, samedi.

Vendredi, le ciel sera dégagé et la journée s’annonce ensoleillée pour l’ensemble de la province. Les températures augmenteront légèrement, tout comme l’humidité qui sera à la hausse. À Montréal, le mercure affichera un maximum de 30 °C et un indice humidex de 33. À Québec, il fera un 27 °C en après-midi et un indice humidex de 30.

Pour la journée de samedi, le soleil devrait dominer, toutefois des possibilités d’averses sont attendues pour certains secteurs. À Montréal, une alternance de soleil et de nuages avec 60 % de probabilité d’averses est prévue. Côté température, il fera 28 °C. À Québec, la journée de samedi sera essentiellement nuageuse avec 60 % de probabilité de pluie, le mercure affichera un maximum de 24 °C.

Du soleil est prévu pour tout le monde au cours de la journée de dimanche et les températures seront agréables. Il fera notamment 26 °C à Montréal, et 25 °C à Québec.

Lundi, le retour au travail de nombreux Québécois se fera sous de belle condition, puisque le soleil sera encore au rendez-vous.